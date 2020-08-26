إسرائيل تنفذ عملية أمنية على حدود لبنان.. وجيش الاحتلال يعلن الاستنفار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت حالة الاستنفار على حدود لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار، وأجرت مسحا تحسبا لتسلل من لبنان إلى "كريات شمونة"، وأعلنت عن عملية أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.

وطلبت السلطات الإسرائيلية، من سكان المستوطنات البقاء في المنازل، وإطفاء الأنوار، وأغلقت كل المحاور الحدودية مع لبنان، بعد أن وجدت فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.

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