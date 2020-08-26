منتجع الاسيوطي يحتضن معسكر الألومنيوم استعدادا للقسم الثاني

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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حدد مجلس إدارة نادي الألومنيوم، الاول من سبتمبر موعدا لبدء معسكره استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني، بعد أن استقر الجهاز الفني بالألومنيوم بقيادة ياسر الكناني على منتجع الأسيوطي، لإقامة معسكره الخارجي.

وقال المشرف العام على الكرة صلاح صالح لـ”الفجر الرياضى ” إن الجهاز الفني استقر على إقامة معسكره بمنتجع الاسيوطي، لاسيما وان الموقع الجغرافي سوف يساعد الفريق على إقامة عدة مباريات لقرب المسافة بين المنتجع واندية الفيوم، وبني سويف، والتليفونات، والنجوم.

وأضاف صالح: ان المعسكر سوف يستغرق 8 ايام، يجري خلالها الفريق 4 مباريات، موضحا انه لم يتم تحديد الجدول الزمني لتلك المباريات، والذي يأتي بعد الاتفاق مع بعض الفرق المذكورة، وهناك تواصل مع إدارات الاندية للاتفاق النهائي على موعد المباريات، والتي من المؤكد إقامتها خلال معسكر الفريق.

يذكر أن الألومنيوم الفريق بدأ تدريباته منذ أسبوعين، بعد إجراء المسحات لجميع افراد المنظومة لفريق الدرجة الاولي، والتي بدأها بالتدريب على فترة ثم تم تكثيف التدريبات ليتدرب الفريق على فترتين، بناء على رغبة المدير الفني للفريق.

ويسعد الألومنيوم لمبارياته بالقسم الثاني، والتي يسهلها بمواجهة فريق نادي طهطا بملعبه، الذي يأتي ضمن مواجهات الجولة الـ18 بالمجموعة الاولي بدوري القسم الثاني، وكانت نتيجة الذهاب انتهت لصالح الألومنيوم بهدفين نظيفين.

يذكر ان فريق الالومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 32 نقطة،التي جمعها من 10 انتصارات، وتعادلين و5 هزائم، وسجل لاعبوه في الـ17 مباراة 20 هدفا، بينما استقبلت شباكه 11 هدفا.

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