نائب رئيس المحلة: "أنا في الشارع بسبب الفساد" (فيديو)

كشف المهندس تامر عبدالباري، نائب رئيس حي ثان المحلة، عن أنه فوجئ بإنشاء برجا بجوار العقار الذي يقطن به بالمحلة، وحصل على رخصة أرضي و4 طوابق ولكنه خالف في البناء، وأوصل البرج إلى 16 طابقا خلاف الدور الأرضي، ما أثر سلبًا على العقارات المجاورة له، وتابع: "وصل لدرجة أن العمارة اللى أنا فيها بدأت تنهار.. وعندما تواصلنا مع المقاول لم يستجيب".





وأضاف "عبدالبارى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حرر محضرا بالواقعة وتم إبلاغ الحي، وتم انتداب لجنة قررت إزالة العقار الذي أقطن به، وتم تنفيذ الإزالة، وتابع: "أنا مش عارف أخد حقي وأترميت في الشارع".





ولفت نائب رئيس الحي، إلى أن المخالف بالتأكيد قام بالتصالح ولكن نحن أصحاب العقار المجاور لم نحصل على حقنا، متابعا: "أنا أقطن في عقار مكون من 6 طوابق في شارع 10 أمتار.. والآن أنا في الشارع بسبب الفساد الذي يعد أقوى من أي حد".





اقرأ أيضًا.. برلماني: فلسفة قانون التصالح "تاهت"

قال النائب البرلماني مجدي ملك، إن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف من إقراره تاهت وسط لغط ومغالطات في تفسير القانون.





وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف كان حل مشكلات المواطنين الذي تعدوا على 90 ألف فدان على مدار 7 سنوات.





وتابع أنه بعد صدور القانون 119 واللائحة التنفيذية في 2009 أصبح كل مواطن لا يستطيع أي بناء دون ترخيص وبناء عليه يتم تحرير محضر لكل مخالف بمثلي قيمة الأعمال.



