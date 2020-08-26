محمد أبوالعينين: مجلس النواب الحالي أدىعملا تاريخيا وفريدا (فيديو)

استعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد بمجلس النواب.





وقال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الحالي، قام بعمل تاريخي وفريد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، مؤكدا أن الفرصة لم تكن مهيأة إلا لمجلس يعي متطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤديها.





وأضاف أبو العينين، في كلمته بالجلسة العامة، في ختام دور الانعقاد الخامس، اذكركم بـ 6 سنوات مضت، عندما كان الرئيس في الأمم المتحدة، وااختتم ختتم حديثه ب "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر" كانت هذه الكلمات رسالة للعالم بأن لمصر برنامج للعبور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الأمني.





وتابع: جميعكم تعلمون كيف كانت الحالة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا منذ 6 سنوات. كيف كانت تعاني من الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة، وكان الجميع يراهن هل ستقوم مصر أم أهل الشر سينجحون في إسقاطها. ولكن ارادة الشعب وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مفتاح نجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.





وأشار إلى أن الرئيس استطاع ان يجمع كل القوى الوطنية على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، فوجدنا مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة السيادية والرقابية، كلها قالت كلمة واحدة خلف الرئيس نعمل معا من أجل مصر.





التاريخ يسطر اسم السيسي

وأكد أن التاريخ سيسطر اسـم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من نـور، لما قام به لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته. وأضاف من حقنا أن نفخر بمصر الجديدة القوية التي تواكب الحاضر وتصنع المستقبل، التي تتمتع بثقل دولي.. ومكانة عالمية.. وريـــادة إقليميـــة.





أشار أبو العينين إلى إن ما حققته مصر خلال السنوات الست الماضية هو بحق ملحمة وطنية وقصة نجاح تدرس. ملحمة قادها قائِد وَطني مُخلص، لا يعرف المستحيل، وبطلها شعب واعى يثبت كل يوم عظمتـه وعراقتـه وكبريـائه وتفـرده في صناعة الحضارة. مضيف أننا حققنا عبور اقتصادي واجتماعي وأمنى وسياسي كبير رغم ما واجهناه وما نزال من مؤامرات ومخططات وإرهاب.





وأضاف أن مصر نجحت في استعادة ريادتها العربية والأفريقية، ووثقت علاقاتها مع كافة القوى الدولية، وتدير سياستها الخارجية بحكمة وقــوة. فنحن مع السلام والحلول السياسية، لكننا نملك كل مصادر القوة التي تحمى أمننا القومي وتدافع عن مصالحنا الحيوية.





وواصل حديثه:" بكل فخر واعتزازي وبعد انضمامي لمجلس النواب تعرفت على عالم جليل سمعت عنه في البرلمانات الدولية، وكنت أرى مصر في شخص الدكتور على عبدالعال وهو يحاضر العالم، ويدافع عن الامة العربية والإسلامية، وليس عن مصر فقط. مضيفا أن رئيس المجلس يحترمه الجميع لحنكته السياسية، ومكانته كأستاذ جامعي جليل تتلمذت على يديه اجيالا عديدة في القانون، قاد بحكمة ووطنية، دفة العمل البرلماني، وكان بحق حارسا على الدستور لم يقبل أن يمر قانون وبه شبه مخالفة للدستور.





ووجه ابو العينين حديثه للنواب: إن العمل الذي أنجزتموه لا بد ان يكون في عقيدة كل من تتحدثون معه، لأن هناك غيابا في المعلومات لدى الرأي العام ويجب أن نسوق ما أنجزه هذا المجلس، متابعا:" فخور بكم وبما أنجزناه فنحن في ملحمة وطنية كبيرة" مؤكدا أن النواب الحاليين سيكون لهم حظا كبيرا في البرلمان القادم، كما أن رئيس المجلس سيكون له حظا كبير أيضا.





تحية لأبطال القوات المسلحة

ووجه أبو العينين التحية لأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل المرابطين على الحدود والساهرين على الأمن الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن وحملوا أرواحهم على أكفهم فداء لبلدهم فكانوا بحق صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها.



