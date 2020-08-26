شريف إكرامي يكشف مفاجأة عن توقيع عبدالله السعيد للزمالك

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أنه كان على علم بتوقيع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصالح الزمالك قبل معرفة الأهلي بأيام قليلة.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علمت برحيل عبد الله السعيد قبل معرفة الأهلي ولم أبلغ النادي لأن ليس لي دخل وكل شخص مسئول عن قراره".

ويذكر أن عبدالله السعيد لم يشارك مع الزمالك ولم يكتمل التعاقد لينتقل فترة فى الدورى السعودى ثم لعب فى بيراميدز حتي الأن.

ويتصدر السعيد ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف وتخطي نادى المائة هدف فى الدوري.