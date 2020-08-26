"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل قرار رد 25 % من اشتراك "أتوبيسات المدارس" (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:09 ص
أحمد سمير فرج
أحمد سمير فرج
داليا الحسين
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كشف الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار إلزام المدارس الجامعات برد 25 % من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد.

وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه تم حساب فترة توقف الدراسة بقرار رئيس الوزراء في منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي وكانت 25% من أيام العام الدراسي.

ولفت الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القرار نشر اليوم بالجريدة الرسمية حتى يضمن وصوله للجميع.

وأردف، في حال عدم استجابة المدرسة يجب على المتضرر التوصل مع الجهاز بأي وسيلة، وحينها يتم منح مهلة قصيرة للمدرسة ومن ثم تحال للنيابة وبعدها المحكمة الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج، أن هناك بعض المدارس تواصلوا مع أولياء لسداد مبالغ أقل من المستحق وهناك من وافق وهناك كان عنده وعي ورفض عرض المدرسة.

وقال إن القرار ينظم الية الرد من خلال طريقتين الأولى الخصم من مصروفات العام القادم للطلاب المنتظمين، وذلك مراعاة لإدارة المدرسة حتى لا يكون هناك عبء عليهم والثانية في حالة انتهاء علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية ترد القيمة في خلال 30 يوم من تقديم الطلب.

وأضاف الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تلقي شكاوي من بعض أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية المرتفعة.

ولفت إلى أن عقوبة عدم تنفيذ قرار مجلس الأدارة تبدأ من الغرامة بمبلغ 20 ألف وتصل إلى مليون جنيه.

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