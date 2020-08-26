بعد نجاح "الغسالة".. أحمد فتحي لـ"الفجر الفني": أحضر أكثر من مفاجأة للجمهور قريبا









وأوضح أن الجزء الأول من مسلسل "اللعبة " تم عرضه لاحقًا على منصة شاهد الإلكترونية، بعد مشاركته في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٠، معربًا عن سعادته بهذه الخطوة.



وأشار أحمد فتحي أنه يقوم حاليًا بالمفاضلة بين أكثر من عمل سينمائي، لكنه لن يستطيع التحدث عنها إلا بعد الانتهاء من التفاصيل الخاصة بهم سواء الاستقرار على الأبطال أو تحديد أماكن التصوير المناسبة.



فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

أعرب الفنان أحمد فتحي، عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في فيلم "الغسالة"، مُوضحًا أنها كانت إيجابية وجيدة جدًا.وقال لـ "الفجر الفني" إنه يقوم حاليًا باستكمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل " اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد.