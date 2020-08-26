وصلة غزل من الجمهور لرانيا يوسف بعد ظهورها بـ"السلوبيت"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بسلوبيت بطيخى، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
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وتغزل جمهور الفنانة بها مبدين اعجابهم الشديد بإطلالتها، حيث علق أحدهم "قمر أوي" وآخر: "الرقة والجمال".

يذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولتها، هى وأسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .


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