سها عرفات: إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إنها تتعرض إلى إرهاب فكرى بسبب موقفها من دولة الإمارات، ولكنها لن تخضع لذلك، مشددة على أن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني، تبعات المواقف السياسية، التي لم تكن مناسبة.





وأضافت "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإمارات دولة عربية مستقلة دعمت ومازالت تدعم فلسطين، وعلينا أن لا نسير وراء من يريد إبعاد فلسطين عن أشقائهم العرب، متابعة: "إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات".





ولفتت، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لديه بعد نظر، تمامًا كما كان "أبوعمار"، مشددة على أنها تتعرض إلى هجوم شرس من قبل الذباب الإلكترونى، معقبة:" بيخونوني على موقفي".









في سياق منفصل، رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدة أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.





وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان





وأضافت الخارجية البريطانية، أن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.









أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة.





تنفس الفلسطينيون الصعداء، بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معاهدة السلام مع إسرائيل، والاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



