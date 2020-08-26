بإطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تثير إعجاب محبيها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة داليا مصطفى، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على بنطلون كارينا أسود وبلوزة، ومكياج هاديء، وحازت إطلالتها على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.

كان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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