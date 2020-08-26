إكرامي يكشف سبب استبعاده من مباريات الأهلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق أبلغه أنه خارج حساباته الفنية.

 

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "فايلر قاللي انت دورك معايا مجرد خبرات لكن مش معايا فنيا".

 

وأكد إكرامي أن قرار استبعاده من تدريبات الفريق جاء من إدارة النادي وليس للجهاز الفني أي دور فيه.

 

ولفت إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من كتابة اي شيء به إسقاط على الأهلي سواء الجهاز الفني أو مجلس الإدارة عبر حساباتهم في مواقع التواصل، موضحًا أنه علم أن هذه الرسالة موجه له هو.

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