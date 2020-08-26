هدف برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

أبدي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة قوية في التعاقد مع ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة المنافسة مع تيلو كيرير، الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن النادي الفرنسي يستهدف التعاقد مع هيكتور بيليرين لاعب أرسنال الإنجليزي من أجل تدعيم الجبهه اليمني في الصيف.

ويعاني البي أس جي من ضعف في الجبهه اليمني في ظل وجود تيلو كيرير فقط منذ رحيل النجم السابق البلجيكي توماس مونييه الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند.

وكان المدافع صاحب الـ 25 عام والذي ينتهي تعاقده في صيف عام 2023, قد شغل إهتمام كلا من برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية وإنتر ميلان.

يذكر أن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قد تعاقد مع كولين داغبا لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عام.