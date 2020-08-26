بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 36 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 3 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

هدف برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الثلاثاء حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

شبورة وأمطار والعظمى تصل لـ42.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة على هذه المناطق

رطب على القاهرة حار في الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

شبورة صباحا وشديد الحرارة على الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى