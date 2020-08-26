شكوى للنيابة العامة.. آخر مستجدات قضية التلاعب بأوراق امتحانات طلاب "آداب المنصورة"

قالت الدكتورة أسماء الجيوشي، أستاذ دكتور مساعد الإعلام، بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها تتقدم بالشكر والتقدير للنيابة العامة قسم أول المنصورة على سرعة الاستجابة والتحقيق في الشكوى المقدمة منها، ضد كلا من عميد الكلية بصفته وشخصه والدكتور "محمود. أ"، بصفته وشخصه، والدكتور "وائل. أ"، و"إقبال. م "و الدكتورة "أسماء. ا"، أعضاء الكنترول بشخصهم وصفتهم في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام، والتي درستها هذا الفصل الدراسي، ولم استلمها اصلا كما ستكشف ذلك الحقائق، وكذلك احتجازي داخل حرم كلية الآداب بدون أي مبرر أو سند قانوني.





وأضافت "الجيوشي"، فى بيان لها، أنهم حاولوا بشتى الطرق ضياع حقوقها لمحاولة إخفاء الحقيقة، إلا أن النيابة العامة مشكورة، فتحت بسرعة فتح التحقيق فور تقديم شكوى ضدهم والتحفظ على كافة الأدلة واستدعائهم للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في بلاغها ضدهم. معقبة: "وسأتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو أي إساءة تضر سمعتي وسمعة أسرتي".





وكانت شكوى من طلاب الفرقة الرابعة كلية الآداب قسم الاعلام جامعة المنصورة، قد وردت إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بتاريخ ٢٤ يوليو، تفيد بتضرر الطلاب من أن بعض زملائهم يعدلون أوراق الإجابات الخاصة لمادة الإخراج الإذاعي والتليفزيوني، بـ"سنتر" للدروس الخصوصية خارج أسوار الجامعة بمقابل مادى مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين على تضررهم واستيائهم من هذا التصرف المشين والذي لا يليق بمجتمع الجامعة على حد نص الشكوى.





وكلف وزير التعليم العالي، رئيس جامعة المنصورة بفحص الشكوى وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.





كما كلف رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الآداب بتشكيل لجنة لتصوير كافة الأوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كاملة نسختين طبق الأصل فور انتهاء الامتحان مباشرة، وتحريزها بمكتب رئيس الجامعة والنسخة الأخرى بكنترول الكلية، وذلك حتى يتثنى الرد على وزير التعليم العالي فى الشكاوى المحالة إليه، وإعداد تقرير لتقديمه للجهات الرقابية.





وثبت صحة شكوى الطلاب عندما قامت الدكتورة أسماء الجيوشى مدرس المادة بتسليم أوراق الامتحانات بتاريخ ١٦ أغسطس، بعد تصحيحها خارج أسوار الجامعة، وبمناظرة الاوراق الامتحانية المصورة صورة طبق الأصل والأوراق الأصلية التى كانت بحوزة مدرس المادة من قبل اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة، وبحضور مدرسة المادة، تبين وجود اختلافات كبيرة فى محتوى الإجابات المدونة بالكراسات مقارنة بما كان متحفظ عليه فور انتهاء الامتحان مباشرة، وبمواجهة الدكتورة أقرت بهذه الاختلافات ووقعت أمام اللجنة على ما تم توصيفه بتقرير اللجنة لرفعه لرئيس الجامعة.



