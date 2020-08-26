بعد 14 عاما من آخر ألبوم غنائي.. حميد الشاعري يعود بمفاجأة!

احتفلت إحدى شركات الإنتاج بالتوقيع مع المطرب حميد الشاعري، لإنتاج ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "انا بابا" و الذي تقرر طرحه الشهر المقبل.





وتلقى جمهور الشاعري نبأ عودته بألبوم غنائي جديد بعد غياب اكثر من 14 عاماً بفرحة بالغة.





ويضم الألبوم 10 أغنيات تعاون فيه الشاعري مع عدد كبير من الشعراء والملحنين بينهم تامر حسين وعنتر هلال و عزيز الشافعي ومحمد رحيم وتوما.





كما يضم الألبوم مفاجأة كبيرة لجمهور حميد الشاعري من جيل التسعينيات حيث يضم أغنية مع الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان الراحل أشرف سالم وتحمل عنوان "زحمة الأيام" ، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لطرحها قريباً.





وقدم حميد الشاعري العديد من الأصوات على مدار مسيرته الفنية منذ منتصف الثمانينيات والذين اصبحوا من اكبر النجوم لاحقاً، منهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس ورجاء بالمليح و غيرهم.



