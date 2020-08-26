شريف إكرامي: لا يوجد فريق ينتصر بإستمرار.. والبعض ينتظر خسارة الأهلي لينال منه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، أنه لا يوجد فريق يفوز بإستمرار.

 

وقال إكرامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد فريق يفوز بإستمرار، هذه ليست المرة الأولى التي نخسر بها، لقد خسرنا من قبل".

 

وأكمل: "هناك اشخاص نتنظر أن يحدث شئ للبطل لكي تطلع كل النوايا التي لديها، لكن الوضع غريب حول النادي، والبعض ينتظر يحدث شئ للأهلي لكي تنال منه".

 

وأضاف: "خسارة الديربي تؤثر وتدمر كل شئ عندما يكون الفريق سئ، لكن الأهلي مستواه كان رائع قبل كورونا، ولم يحدث من سنين أن نصل لنصف النهائي وأول الدوري".

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