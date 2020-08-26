شاهد.. هاني الخولي: تصنيع السيارات الكهربائية في شركة النصر مشروعا قوميا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:08 ص
هاني الخولي
هاني الخولي
شيماء حسن
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قال هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن مشروع الشراكة مع شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، لإنتاج خطوط لها في شركة النصر هو مشروعا قوميا له الكثير من المميزات على الشعب المصري.

وأضاف "الخولي" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا المشروع سيكون نعمة على المصريين، وتعتبر هذه الشركة هي الشركة رقم 2 في الصين من ناحية كمية الإنتاج ولهم علاقات بالشركات العالمية في أوروبا واليابان وأمريكا".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يحدث إحلال كامل للشركة لإصلاحها وتجهزيها بالكامل لتكون جاهزة لإنتاج هذه السيارات بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية وإشراك بعض الشركات العالمية، معددًا مميزات هذه السيارات فيما يتعلق بالصيانة أو الضمان أو البيع.

وتعتبر السيارات الكهربائية، مهمة للغاية في سوق السيارات المستعملة في مصر، لأنها تتميز بتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بمواصفاتها المميزة لمدة أطول من سيارات البنزين.

وقرر مجلس الوزراء العام الماضي بإعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات المهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.

خطة دعم انتشار السيارات الكهربائية
كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، كذلك تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء. 

ودخل في الشارع المصري منذ الربع الأول من 2018 وحتى الآن نحو 564 سيارة كهربائية تقريبًا، وفقًا لإحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وفميا يلي مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في السوق المصري.

مواصفات وأسعار سيارة زوتي E200
تتميز سيارة زوتي E200 الهاتشباك ذات 3 أبواب صغيرة الحجم بحصولها على بطارية عالية الطاقة سعة 24.5 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 82 حصان وعزم 165 نيوتن.متر من محرك كهربائي.

وتحتاج بطاريتها إلى حوالي 12 ساعة للشحن البطيء وحوالي 45 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 220 كم.

وعن سعر سيارة زوتي E200 فى سوق المستعمل، فيبلغ نحو 350 ألف جنيه كمتوسط.

مواصفات وأسعار سيارة نيسان Leaf
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

محرك سيارة نيسان Leaf الكهربائية، بقوة 147 حصان، وتعمل السياراة ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وتتوفر منه نسخ بمحرك أكثر قوة ينتج 214 حصان، مع بطاريات تضخ طاقة بمعدل 62 كيلووات في الساعة.

وعن سعر سيارة نيسان Leaf الكهربائية بالسوق المصري، فيبلغ 340 ألف جنيه.

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