احتجاجات بسبب هونج كونج خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى روما

استهل وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، جولة تستغرق عدة أيام إلى أوروبا بزيارة إلى روما، ورحب به نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، فيما نُظمت احتجاجات على سياسات الصين في هونغ كونغ.





وقال وزير الخارجية الإيطالي دي مايو إنه وقع مع وانغ خلال اجتماعهما اتفاقيتي تعاون اقتصادي في قطاعي الغاز والزراعة، وأضاف دي مايو أنهما ناقشا الوضع في هونج كونج.



ونقلت وكالة أنباء أدنكرونوس عنه "الصين بلا شك أحد شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين، وعنصر فاعل مركزي عندما يتعلق الأمر بأي نوع من التحدي على المستوى العالمي".



وشارك الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في هونج كونج ناثان لو، في المظاهرات في روما اليوم، وهو الذي غادر مسقط رأسه هونغ كونغ، لتجنب الاضطهاد بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

