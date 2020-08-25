احتجاجات بسبب هونج كونج خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى روما

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
د ب أ
Advertisements
استهل وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، جولة تستغرق عدة أيام إلى أوروبا بزيارة إلى روما، ورحب به نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، فيما نُظمت احتجاجات على سياسات الصين في هونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية الإيطالي دي مايو إنه وقع مع وانغ خلال اجتماعهما اتفاقيتي تعاون اقتصادي في قطاعي الغاز والزراعة، وأضاف دي مايو أنهما ناقشا الوضع في هونج كونج.

ونقلت وكالة أنباء أدنكرونوس عنه "الصين بلا شك أحد شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين، وعنصر فاعل مركزي عندما يتعلق الأمر بأي نوع من التحدي على المستوى العالمي".

وشارك الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في هونج كونج ناثان لو، في المظاهرات في روما اليوم، وهو الذي غادر مسقط رأسه هونغ كونغ، لتجنب الاضطهاد بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

ودعا المحتجون إلى مزيد من الحريات المدنية في هونغ كونغ. وأكد وانغ أن الرحلة التي تشمل أيضاً محطة في برلين، لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لضغوط بسبب "الاستفزاز الخارجي".

أخبار تهمك

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 11 ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اتصالات جوارديولا.. مانشستر يونايتد يتحرك لخطف ميسي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعة

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

هدف برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى