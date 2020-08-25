إصابة نجل الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام برازيلية اليوم الثلاثاء بأن الفحص أظهر إصابة فلافيو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بفيروس كورونا، ليصبح خامس أفراد العائلة، الذي يصاب بالعدوى.

أفادت وسائل إعلام برازيلية اليوم الثلاثاء بأن الفحص أظهر إصابة فلافيو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بفيروس كورونا، ليصبح خامس أفراد العائلة، الذي يصاب بالعدوى.

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، أن الأعراض لم تظهر على فلافيو إلى الآن.

ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، أن الأعراض لم تظهر على فلافيو إلى الآن.

وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 ملاين إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 115 ألف وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم، لكن ذلك لم يمنع الرئيس من التقليل من خطورة الجائحة.