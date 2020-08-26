"الصحة": لقاح كورونا في مصر خلال 6 أشهر (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تتواصل مع دول العالم للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن اللقاح سيكون متوفر في مصر في مدة أقصاها 6 أشهر.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن مصر حريصة على تبادل الخبرات في مجال الصحة مع الصين.





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن السفير الصيني دعا وزيرة الصحة لزيارة الصين الشهر المقبل، لحضور مراسم توقيع اتفاقية لإنتاج لقاح كورونا في خطوط الإنتاج المصرية لافتا إلى أنه تم التأكد من جاهزية خطوط الإنتاج في الشركة القابضة للمصل واللقاح.





وأكد أن الصين أنهت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وسيتم الحصول على لقاح كورونا فور إثبات فاعليته ومن ثم إنتاجه في مصر.





وأردف أن السفير الصيني ثمن جهود القيادة السياسية المصرية في احتواء أزمة كورونا وأشاد كذلك بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لديها اجتماع غدا مع إحدى الشركات التي تجري تجارب نهائية على لقاح مضاد لفيروس كورونا.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التحالف الدولي للتطعيمات وافق بعد مفاوضات كبيرة على توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.



