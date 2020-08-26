"الصحة": لقاح كورونا في مصر خلال 6 أشهر (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تتواصل مع دول العالم للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن اللقاح سيكون متوفر في مصر في مدة أقصاها 6 أشهر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن مصر حريصة على تبادل الخبرات في مجال الصحة مع الصين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن السفير الصيني دعا وزيرة الصحة لزيارة الصين الشهر المقبل، لحضور مراسم توقيع اتفاقية لإنتاج لقاح كورونا في خطوط الإنتاج المصرية لافتا إلى أنه تم التأكد من جاهزية خطوط الإنتاج في الشركة القابضة للمصل واللقاح.

وأكد أن الصين أنهت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وسيتم الحصول على لقاح كورونا فور إثبات فاعليته ومن ثم إنتاجه في مصر.

وأردف أن السفير الصيني ثمن جهود القيادة السياسية المصرية في احتواء أزمة كورونا وأشاد كذلك بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لديها اجتماع غدا مع إحدى الشركات التي تجري تجارب نهائية على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التحالف الدولي للتطعيمات وافق بعد مفاوضات كبيرة على توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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