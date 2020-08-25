حمادة صميدة يوجه رسالة من القلب لوالدته

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:53 م
حمادة صميدة
حمادة صميدة
لمياء علي
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توجه الفنان حمادة صميدة برسالة من القلب لوالدته وذلك بعدما نشر صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق حمادة صميدة قائلا: أمي اغلي شئ في حياتي....
طبعا انتي عارفه ان انا من غيرك ولا حاجة وكل اللي انا فيه ده بفضل دعاكي ليا.
.
وأضاف: عارف انا مهما اتكلم انا من غيرك ولا حاجة...
ولو انتي فخوره بياااااا. احب اقولك انتي اللي صنعتي الفخر ده.

وكان صميدة قد أعلن عن تعرضه للتنمر من قبل البعض وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور وقاموا بدعمه.

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