عاجل| الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا.. و 18 حالة وفاة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:26 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مستشار الصحة بيان الصحة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 11 ساعة

هدف برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

منذ 41 دقيقة

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اتصالات جوارديولا.. مانشستر يونايتد يتحرك لخطف ميسي

منذ 43 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

منذ أقل من ساعة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

قفزة كبيرة في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بكفرالشيخ

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

برلماني: الأسبوع المقبل هو الفيصل في ذروة كورونا

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

خروج آخر متعاف من كورونا بمستشفى هليوبوليس (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى