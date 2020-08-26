"السياحة": "بولوليكاشفيلي" انبهر بالإجراءات الاحترازية في مصر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:01 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
شيماء حسن
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قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن اختيار رئيس منظمة السياحة العالمية مصر لزيارتها كأول دولة خارج أوروبا دليل على مكانة مصر السياحية.

وأضافت "بهجت" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " أمين منظمة السياحة العالمية كان منبهرا بالإجراءات المصرية خلال زياراته".

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة: "كانت زياراته أكثر من رائعة، وهو واضح من تغريداته التي أكد خلالها على سعادته بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر ضد فيروس كورونا، خاصة أن هذه الإجراءات غير مطبقة في بعض الدول الكبرى".

وعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اجتماعا موسعا، مساء أمس الاثنين، مع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وبعض جمعيات المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي ستسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والترويج السياحي لها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، في بيان لوزارة السياحة اليوم الثلاثاء، على استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلى مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة في ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها على أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء إجازته مع عائلته على شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.
وعقب الاجتماع، قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم عشاء بالمتحف المصري بالتحرير على شرف زيارة الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، حضره الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المختلفة.

وخلال الحفل، قام الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة والوزراء بجولة داخل المتحف، زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة والتي من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون.

وقام وزير السياحة والآثار بتقديم هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

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