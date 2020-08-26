سها عرفات تكشف عن حقيقة امتلاكها سبعة مليارات دولار

فندت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، المزاعم التي تردد بشأن امتلاكها 7 مليارات دولار، حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني، موضحة: "إذا مشت نملة في أي اتجاه الأمريكان عارفين إلى أين ذهبت في أي مكان بالعالم.. تخيل لو أنا عندي 7 ملياات، الأمريكان كانوا هيخلو عنديي هذه الأموال".





وأضافت "عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لو تملك هذه الأموال ما كانت تركتها أجهزة المخابرات العالمية، مشددة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.





في سياق منفصل، رحبت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الثلاثاء، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدة أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.





وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان.





وأضافت الخارجية البريطانية، أن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.





أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة.





تنفس الفلسطينيون الصعداء، بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معاهدة السلام مع إسرائيل، والاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



