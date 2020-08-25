الأهلي ينقلب على مروان محسن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:01 م
مروان محسن
مروان محسن
عبد القادر عرابي
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قررت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانقلاب على مهاجم الفريق مروان محسن، في أعقاب الهزيمة أمام نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الدوي الممتاز.

وتعرض اللاعب لانتقادات عنيفة خلال لقاء القمة، فضلاً عن عدم رضا قطاع عريض من جماهير الأهلي عن مردود اللاعب مع الأهلي.

وكشفت مصادر مقربة من اللجنة، أن اللجنة قررت منح اللاعب فرصة أخيرة حتى شهر يناير للتألق، قبل تفعيل العقد الجديد.

وجدد محسن مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، مقابل 22 مليون جنيه، إلا أن إدارة الفريق الأحمر قررت عدم تفعيل العقد.

وطالب سيد عب الحفيظ، مدير الكرة، نقلاً عن رغبة اللاعب، بالبحث عن عرض له على سبيل الإعارة، للتخلص من الضغوطات التي تعرض لها.

ونصحت اللجنة، المدرب السويسري رينيه فايلر، عدم إشراك محسن في المواجهة المقبلة ضد نادي الجونة، في الجولة 22 من الدوري الممتاز.

كما تخطط اللجنة للتخلص من بعض اللاعبين خلال الموسم المقبل، والتي لم تقدم إضافة حقيقة للفريق.

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