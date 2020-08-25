التموين تشتري 530 ألف طن قمح روسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:58 م
قمح الروسي
قمح الروسي
رويترز
Advertisements

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 530 ألف طن من القمح الروسي في أحدث مناقصة شراء دولية، للشحن في فترتين في أكتوبر.

وأضافت الهيئة أنها اشترت 230 ألف طن من القمح للشحن في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر و300 ألف طن للشحن في الفترة من 21 إلى 31 في الشهر نفسه.

وفي المناقصة التي أصدرتها يوم الاثنين، قالت الهيئة إنها ستدفع ثمن القمح باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع في غضون 180 يوما.

وكانت الهيئة قد اشترت في مناقصتها الدولية السابقة في الثالث عشر من أغسطس آب 415 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر تشرين الأول.

أخبار تهمك

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ أقل من ساعتين

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مذبحة كفر الدوار.. ننشر أسماء ضحايا جريمة قتل سيدة وطفليها داخل منزلهم

منذ أقل من ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

3 أسماء على طاولة الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

09:58 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى