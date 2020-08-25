التموين تشتري 530 ألف طن قمح روسي

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 530 ألف طن من القمح الروسي في أحدث مناقصة شراء دولية، للشحن في فترتين في أكتوبر.

وأضافت الهيئة أنها اشترت 230 ألف طن من القمح للشحن في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر و300 ألف طن للشحن في الفترة من 21 إلى 31 في الشهر نفسه.

وفي المناقصة التي أصدرتها يوم الاثنين، قالت الهيئة إنها ستدفع ثمن القمح باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع في غضون 180 يوما.

وكانت الهيئة قد اشترت في مناقصتها الدولية السابقة في الثالث عشر من أغسطس آب 415 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر تشرين الأول.