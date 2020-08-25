"الصحة" تحدد موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستحصل على لقاح فيروس" كورونا" فور التأكد من فاعليته وأمانه، مضيفا: "حريصون على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال الصحة وتصنيع لقاح كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه عقب انتهاء توقيع الاتفاق مع الصين حول لقاح "كورونا" سنبدأ إنتاجه فورا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن قرار تحليل pcr الذي اتخذته الحكومة بشأن القادمين من الخارج جاء للحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشددا على اتباع الإجراءات الوقائية لكونها تسهم في عدم العودة للوراء.

أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى أمس.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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