"الصحة" تحدد موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستحصل على لقاح فيروس" كورونا" فور التأكد من فاعليته وأمانه، مضيفا: "حريصون على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال الصحة وتصنيع لقاح كورونا.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه عقب انتهاء توقيع الاتفاق مع الصين حول لقاح "كورونا" سنبدأ إنتاجه فورا.





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن قرار تحليل pcr الذي اتخذته الحكومة بشأن القادمين من الخارج جاء للحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشددا على اتباع الإجراءات الوقائية لكونها تسهم في عدم العودة للوراء.



