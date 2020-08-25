سها عرفات: هناك مليوني فلسطيني رهينة بيد حماس في غزة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات،إن هناك 2 مليون فلسطيني رهينة بيد حركة "حماس" في قطاع غزة، مشددة على أن ذلك أمر لا يجوز، وتابع:"نحن 13 مليون فلسطيني ومش أنتم اللى تقرروا سياستنا"، مشيرة إلى المظاهر السلبية تجاه دولة الإمارات في الداخل الفلسطيني على خلفية اتفاقها مع إسرائيل لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على الشعب الفلسطيني أن يحذروا ممن يريدون إبعاد فلسطين عن بعدها العربى، وتابعت:"المشكلة ليست في الرئيس الفلسطيني ولكن فيمن حوله"

رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدة أن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن حزب الله يشكل خطرا على الأمن في لبنان

وأضافت الخارجية البريطانية، أن إيران تمثل خطرا على المنطقة بسبب الأذرع التي تدعمها.

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الإعلان عن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة.

تنفس الفلسطينيون الصعداء، بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معاهدة السلام مع إسرائيل، والاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الاتفاق الذي لاقى ترحيبا وإشادات عربية وعالمية، مثّل خرقا دبلوماسيا دافعا باتجاه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، في وقت كانت واحدة من أهم المناطق (الأغوار) تحت تهديد الضم الإسرائيلي.

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