"رجولته نقحت عليه".. جزار الهرم قتل زوجته وقطع جثتها.. والسر "رفضت إعطاءه حقه الشرعي"

على مدار أشهر عدة كان يشك الجزار الأربعيني العمر في سلوك زوجته العشرينية العمر، دون حصوله على دليل لخيانتها له، خاصة مداومة طلبها الطلاق، وتركها عش الزوجية، والتوجه إلى منزل أسرتها.





مصالحة الزوجين

الخميس قبل الماضي توجه الزوج لمصالحة زوجته، بعد تعهده بحسن معاملتها أمام أسرتها، لتتوجه معه إلى عش الزوجية تاركة طفليها صحبة أسرتها.





الجزار يقتل زوجته ويقطع جثتها

مساء يوم الجريمة عاد الجزار من عمله، وتناول وجبة طعام رفقة زوجته، ثم طلب من زوجته إقامة علاقة معها، وهذا ما رفضته الزوجة، لتتشاجر معه.. "طلقني أنا ألف راجل يتمناني"، ما دفع زوجها إلى التعدي عليها بالضرب، واستلال سكين المطبخ وطعمها عدة طعنات بمنطقة البطن، ولدى محاولة زوجته الإستغاثة بجيرانها، أجهز عليها بفصل رأسها عن جسدها وتقطيع جثتها مستخدمًا ساطور إلى أجزاء ووضعها داخل أكياس بالثلاجة "ديب فريزر"، وفر هاربا ليختبئ بشقة صديقه.





اختفاء الزوجين في ظروف غامضة

على مدار 3 أيام متواصلين حاولت أسرت السيدة التواصل معها لكن دون جدوي، لإستمرار غلق هاتفها المحمول، ما دفعهم إلى كتابة منشورا بتغيبهما على صفحات المفقودين، وتوجهت الجدة للأم إلى شقة إبنتها لإحضار بعض المتعلقات الخاصة بحفيديها، لتجد آثار دماء بغرفة النوم، ورائحة كريهة من "الديب فريزر"، وبفتحه عثرت على جثة فلذة كبدها.





العثور على أشلاء داخل الديب فريزر

أصوات صراخ وبكاء تصدر من شقة جزار وزوجته بالطابق الثالث، بأحد شوارع منطقة نزلة السيسي، التابعة لحي الهرم، ليسرع الأهالي إلى مصدر الصوت، ويعثروا على سيدة ستينية العمر فاقدة الوعي وملقاه على الأرض، وجثة سيدة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون بـ"الديب فريزر"، وآثار دماء بالأرض.





محضر بقسم الهرم

ليتوجه الأب لتحرير محضرًا بقسم شرطة الهرم، يتهم زوج ابنته "محمود. ش. م" الذي يعمل جزارا، بقتلها وتقطيع جثتها، وحرر المحضر بمعرفة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم.





الشرطة تنتقل لمسرح الجريمة

دقائق معدودة وصلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، برئاسة العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وعُثر على جثة "أمل. ف. س"، عشرينية العمر، مقطعة إلى أجزاء والرأس منفصلة عن الجسم، والذراعين كل ذراع منفصل عن الآخر، والرجلين كل واحدة منفصلة عن الأخرى داخل ثلاجة "ديب فريزر"، عرضي الخاص بالمحلات.





فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الجريمة، ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت تحريات فريق البحث، وفحص كاميرات المراقبة إلى أن الجزار وراء قتل زوجته وسرائه أكياس بلاستيكية كبيرة يوم الجريمة وصعوده المنزل، ونزوله بعدها بعدة ساعات، وإختفائه.





التوصل إلى مكان اختباء المتهم

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصل إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة، يختبئ بشقة صديقه، وأعدت القوات مأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وتمكنت من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم.





المتهم.. "مراتي بتخوني"