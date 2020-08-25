المنظمة الدولية للفرانكوفونية تعلق عضوية مالي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت المنظمة الدولية للفرانكوفونية تعليق عضوية مالي في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.

وخلال مؤتمر استثنائي، عقد بواسطة تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، قالت الأمينة العامة للمنظمة، لويز موشيكيوابو، إن المنظمة ملتزمة بمبادئها في ما يخص الديمقراطية، مؤكدة استعداد المنظمة للمساعدة في استعادة الديمقراطية بمالي.

يذكر أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تأسست في عام 1970، وتشمل حاليا 54 دولة، بالإضافة إلى 7 دول بصفة أعضاء منتسبين، و27 دولة بصفة مراقب.

ووفقا لإعلان باماكو، الذي تبنته المنظمة في عام 2002 في عاصمة مالي بالذات، تعهدت الدول الأعضاء بمراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون ونزاهة الانتخابات وغيرها من المبادئ. ويتم تعليق عضوية أي دولة من أعضاء المنظمة تلقائيا في حال وقوع انقلاب فيها.

يذكر أن مجموعة من العسكريين احتجزت يوم 18 أغسطس رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا وكبار المسؤولين في الدولة، وأعلن الرئيس عن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.

وأعلن العسكريون أنه سيتم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد سيتولى السلطة حتى إجراء انتخابات جديدة.

أخبار تهمك

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من ساعة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

3 أسماء على طاولة الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى

منذ ساعة و 25 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 10 ساعات

مذبحة كفر الدوار.. ننشر أسماء ضحايا جريمة قتل سيدة وطفليها داخل منزلهم

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

09:58 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى