الجمهوريون يستعينون بزوجين واجهو المتظاهرين للترويج لإعادة انتخاب "ترامب"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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افتتح الجمهوريون مؤتمرهم الوطني أمس الاثنين برسم صورة قاتمة لأمريكا إذا أطاح الديمقراطي جو بايدن بالرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتبنى الجمهوريون نبرة متشائمة طرحها ترامب قبل ساعات عندما حذر من أن الديمقراطيين سيسعون لسرقة الانتخابات.

وتحدث في المؤتمر الذي بدأ الاثنين وسيستمر حتى يوم الخميس، الزوجان المحاميان مارك وباتريشيا مكلوسكي، اللذين شهرا مسدسا وبندقية في يونيو الماضي في وجه متظاهرين مناهضين للعنصرية عندما عبروا أمام قصرهم الفخم، وتم اتهامهما بالاستخدام غير المشروع للسلاح.

ووفقا لمارك وباتريشيا مكلوسكي، ستظهر الفوضى والجريمة في كل منطقة سكنية في الولايات المتحدة ما لم يعد الأمريكيون انتخاب دونالد ترامب.

ويتقدم بايدن (77 عاما) على ترامب (74 عاما) في استطلاعات الرأي. وخلال مؤتمر الحزب الديمقراطي صور بايدن وزملاؤه ترامب على أنه قوة للظلام والفوضى وعدم الكفاءة، بينما شددوا على "تنوع" الديمقراطيين وقيمهم مثل "التعاطف" و"الوحدة".

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