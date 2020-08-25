"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:35 م
زوراب بولوكوشيفيلي
زوراب بولوكوشيفيلي
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اختار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكوشيفيلي هدية من إنتاج المتحف المصري الكبير، تحمل شعار المتحف، وهي عبارة عن زهرة اللوتس المصرية القديمة.


جاء ذلك أثناء جولة زوراب صباح اليوم والتي اصطحبه فيها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمنطقة الأهرامات ثم المتحف المصري الكبير، والتي تأتي في إطار زيارته لمصر لتفقد المواقع السياحية والأثرية المختلفة.

والتقطت كاميرا الفجر فيديو للحظة اختيار الهدية والتي أثنى عليها زوراب، وكذلك وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والتي قال عنها إنها "صنع في المتحف الكبير".

وقد اختار زوراب الهدية من مجموعة هدايا تم تصنيعها في المتحف الكبير، وهي من الفضة الخالصة المطعمة بالأحجار الكريمة. 

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حرص زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.

وأعرب زوراب بولوليكاشفيلي خلال هذه الكلمة عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذى بدأ من مصر.

كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة اخري فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة.

كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)
"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)
"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)
"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)
"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)
"صنع في المتحف الكبير" أمين السياحة العالمية يختار هدية خاصة (فيديو وصور)

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