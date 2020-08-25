الغرف السياحية: إلزام السياح بتحليل" PCR" تسبب في إلغاء الحجز بالفنادق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن ارتفاع تكلفة تحليل "PCR" أحدث إرباكا في حركة السياحة، وتسبب في إلغاء الحجز بالفنادق وصل في بعض الأحايين للإلغاء بنسبة 100%.

وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن أوروبا الغربية لم تفتح أسواقها السياحية تجاه مصر حتى الآن.

ولفت إلى أن السوقين اللذين يصدران السياحة حاليا لمصر أوكرانيا وبيلاروسيا وكل منهم يدفع في زيارته لمدة أسبوع 150 دولارا وبالتالي لا يحتمل دفع التكلفة الباهظة لـ "PCR".

وأوضح وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن تركيا تجرى تحليل "PCR" في مطاراتها بأسعار مدعمة 20 دولارا: مقترحا عمل التحليل في مصر بأسعار مخفضة.

واشار إلى أن هناك من يقترح ويطالب باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر من"PCR" بدليل أنه لم يتم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا طوال الشهرين الماضيين في المحافظتين في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن السائح الذي أجرى تحليل "PCR" يمكنه التجول والتنقل بين المحافظات المصرية.

أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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