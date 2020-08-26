رئيس مجلس النواب عن أبوالعينين: "كان سندًا لنا" (فيديو)
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:55 ص
داليا الحسين
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وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن قائلا: "كان سندًا لنا لكي نكمل الدور الوطني".
واستعرض الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد بمجلس النواب.
ووجه الدكتور علي عبدالعال التحية للنائب أبوالعينين على دوره في المجلس منذ انضمامه.
وقال النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الحالي، قام بعمل تاريخي وفريد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، مؤكدا أن الفرصة لم تكن مهيأة إلا لمجلس يعي متطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤديها.
حصاد 6 سنوات مضت
وأضاف أبو العينين، في كلمته بالجلسة العامة، في ختام دور الانعقاد الخامس، اذكركم بـ 6 سنوات مضت، عندما كان الرئيس في الأمم المتحدة، وااختتم ختتم حديثه ب "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر" كانت هذه الكلمات رسالة للعالم بأن لمصر برنامج للعبور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الأمني.
وتابع: جميعكم تعلمون كيف كانت الحالة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا منذ 6 سنوات. كيف كانت تعاني من الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة، وكان الجميع يراهن هل ستقوم مصر أم أهل الشر سينجحون في إسقاطها. ولكن ارادة الشعب وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مفتاح نجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأشار إلى أن الرئيس استطاع ان يجمع كل القوى الوطنية على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، فوجدنا مجلس النواب والحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة السيادية والرقابية، كلها قالت كلمة واحدة خلف الرئيس نعمل معا من أجل مصر.
وأكد أن التاريخ سيسطر اسـم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من نـور، لما قام به لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته. وأضاف من حقنا أن نفخر بمصر الجديدة القوية التي تواكب الحاضر وتصنع المستقبل، التي تتمتع بثقل دولي.. ومكانة عالمية.. وريـــادة إقليميـــة.
أشار أبو العينين إلى إن ما حققته مصر خلال السنوات الست الماضية هو بحق ملحمة وطنية وقصة نجاح تدرس. ملحمة قادها قائِد وَطني مُخلص، لا يعرف المستحيل، وبطلها شعب واعى يثبت كل يوم عظمتـه وعراقتـه وكبريـائه وتفـرده في صناعة الحضارة. مضيف أننا حققنا عبور اقتصادي واجتماعي وأمنى وسياسي كبير رغم ما واجهناه وما نزال من مؤامرات ومخططات وإرهاب.
مصر تستعيد الريادة
وأضاف أن مصر نجحت في استعادة ريادتها العربية والأفريقية، ووثقت علاقاتها مع كافة القوى الدولية، وتدير سياستها الخارجية بحكمة وقــوة. فنحن مع السلام والحلول السياسية، لكننا نملك كل مصادر القوة التي تحمى أمننا القومي وتدافع عن مصالحنا الحيوية.
وواصل حديثه: "بكل فخر واعتزازي وبعد انضمامي لمجلس النواب تعرفت على عالم جليل سمعت عنه في البرلمانات الدولية، وكنت أرى مصر في شخص الدكتور على عبدالعال وهو يحاضر العالم، ويدافع عن الامة العربية والإسلامية، وليس عن مصر فقط. مضيفا أن رئيس المجلس يحترمه الجميع لحنكته السياسية، ومكانته كأستاذ جامعي جليل تتلمذت على يديه اجيالا عديدة في القانون، قاد بحكمة ووطنية، دفة العمل البرلماني، وكان بحق حارسا على الدستور لم يقبل أن يمر قانون وبه شبه مخالفة للدستور.
ووجه أبوالعينين حديثه للنواب: إن العمل الذي أنجزتموه لا بد ان يكون في عقيدة كل من تتحدثون معه، لأن هناك غيابا في المعلومات لدى الرأي العام ويجب أن نسوق ما أنجزه هذا المجلس، متابعا:" فخور بكم وبما أنجزناه فنحن في ملحمة وطنية كبيرة" مؤكدا أن النواب الحاليين سيكون لهم حظا كبيرا في البرلمان القادم، كما أن رئيس المجلس سيكون له حظا كبير أيضا.
ووجه أبوالعينين التحية لأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل المرابطين على الحدود والساهرين على الأمن الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن وحملوا أرواحهم على أكفهم فداء لبلدهم فكانوا بحق صمام الأمان لحاضر مصر ومستقبلها.
مشيدا بما قامت به الحكومة الحالية والسابقة من إنجازات، موجها التحية لأجهزة الدولة السيادية والرقابية التي تسهر على أمن مصر وتعمل في صمت دفاعها عن سلامتها واستقرارها.
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