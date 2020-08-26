"البيئة": جمعنا 22 طنا من مخلفات نهر النيل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:16 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
شيماء حسن
Advertisements
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر كلها قائمة على مدفنين او ثلاثة للتخلص من مخلفات القمامة، مشيرة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ بنية تحتية لإعادة تدوير المخلفات ضمن المشروعات القومية بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه. 

وأضافت "فؤاد"، في لقائها عبر تطبيق زوم ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "أنه في بداية المبادرة التي أطلقتها الدولة لتنظيف نهر النيل تم جمع 2 طن مخلفات من النهر، وفي المرة الثانية تم جمع 22 طن من المخلفات".

وتابعت وزيرة البيئة: "نتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي البيئي لدى الطلاب في المناهج بالمرحل التعليمية المختلفة"، مضيفة "أطلقنا مسابقة في المدارس الحكومية بالمحافظات لرفع الوعي البيئي بقيمة إعادة تدوير المخلفات".

وفي سياق متصل أشارت إلى منظومة جمع المخلفات وإعادة تدويرها تبدأ من المنازل مرورا بالأماكن الوسيطة حتى مصانع الإنتاج والتدوير.

وأشارت إلى أن مبادرة رفع الوعي البيئية تحت رعاية الرئيس السيسي تهدف إلى خلق ممارسات إيجابية للحفاظ على البيئة، مضيفة "منظومة جمع المخلفات وإعادة تدويرها أمر معقد جدا على مستوى العالم نظرا لصعوبة إداراتها". 

وتابعت وزير البيئة إن مجلس النواب أقر بالأمس بشكل نهائي الموافقة على قانون المخالفات الجديد الذي تقدمت به الحكومة منذ عامين ونصف العام، مشيرة إلى أن هذا القانون هو الأول من نوعه ويضم ادوار للحكومة والقطاع الخاص والهيئات الاستثمارية.

وتابعت أن هذا القانون سيعمل على إنشاء جهاز إدارة المخلفات باعتباره المايسترو والخاص بفرض العقوبات واللوائح، موضحة أنه سيتم التنسيق وزارتي القوى العاملة والتضامن لإدراج جامعي القمامة ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك شركات لديها موظفين لجمع القمامة من المنازل وصولا إلى عملية التدوير، مستطردة " مهنة جمع القمامة لا تعيب لأنهم يقومون بعمل ضخم، ولابد من توجيه الشكر لهم لدورهم الكبير طوال أزمة جائحة كورونا واستمرارهم في أداء عملهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهر النيل بوابة الفجر النيل الفجر البيئة

أخبار تهمك

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 19 ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يُكرر MSN من جديد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

شريف إكرامي يكشف الوعد الذي لم ينفذ مع الأهلي للاعبين

منذ ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تزور قنا وتناقش البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الأحد المقبل

وزيرة البيئة: المواطن سيشعر بفرق في ملف القمامة خلال عامين

عودة الوفد الوزاري للقاهرة بعد الاطلاع على التجربة الألمانية في النظافة

وزيرة البيئة: رفع أكثر من 3 طن مخلفات خلال 3 ساعات في مبادرة "شباب"

تفاصيل زيارة وزيرة البيئة لكفر الشيخ (صور)

"البيئة" تعلن موعد تحسن منظومة جمع القمامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

فرمان جديد ناري من برشلونة بشأن عقود نجوم الفريق

03:41 ص

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى