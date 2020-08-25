الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - بيراميدز 3 × 0 الإنتاج الحربي الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:13 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق فريق بيراميدز انتصارا عريضا على فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في بطولة الدروي المصري المصري الممتاز. أخبار تهمك بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي منذ ساعتين و 10 دقيقة بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي منذ حوالي 3 ساعات 3 أسماء على طاولة الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى منذ ساعة و 25 دقيقة بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة منذ ساعة و 28 دقيقة فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة منذ ساعتين و 7 دقيقة رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي منذ ساعة و 8 دقيقة صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة منذ أقل من نصف ساعة رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي" منذ حوالي 10 ساعات عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك منذ حوالي 7 ساعات الأهلي ينقلب على مروان محسن منذ أقل من نصف ساعة تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة منذ أقل من ساعة مذبحة كفر الدوار.. ننشر أسماء ضحايا جريمة قتل سيدة وطفليها داخل منزلهم منذ أقل من ساعة شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة منذ ساعتين و 26 دقيقة 5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد منذ ساعتين و 53 دقيقة عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد منذ ساعتين و 40 دقيقة لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة" منذ أقل من ساعتين