مدرب الإنتاج الحربي: منحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أن فريقه يحتاج للتغيير حاليا ولابد من مدرب جديد وسيترك مهمته عقب لقاء طلائع الجيش.

وشدد محتار على أنه يتحدث مع اللاعبين في المحاضرات قبل المباريات لا ينفذ منها أي شيء تماما داخل الملعب، وكان يلتمس العدز للاعبين في المباريات الأخيرة ولكن أمام بيراميدز الأمر لا يحتمل وكان قرار الرحيل ولقاء الطلائع سيكون الرحيل.

وأوضح مختار أن مجدي عبد العاطي ليس في يده عصا سحرية ليضيف للفريق في هذا التوقيت الصعب، وفريق تدرب ٦ أيام وخاض مباريات صعبة من بينها الأهلي وبيراميدز، ومن الطبيعي التراجع وهذه النتائج، ولكن لابد من الرحيل والقرار نهائي ومنحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد حتى الانتهاء من لقاء الطلائع.

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