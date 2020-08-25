مذبحة كفر الدوار.. ننشر أسماء ضحايا جريمة قتل سيدة وطفليها داخل منزلهم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:28 م
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
Advertisements
حصلت بوابة "الفجر" علي أسماء ضحايا جريمة ذبح ربة منزل ونجليها والعثور علي جثثهم داخل منزلهم بزاوية عبود بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وتبين من الفحص المبدئي، وقوع الحادث خلف نقطه إسعاف كفر الدوار، أسفر عن وفاه 3 أشخاص، ومازالت جثثهم بالمنزل تحت تصرف النيابة العامة، وهم كلا من "ياسمين على محمد احمد" ٢٣ عاما، "على إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات، "محمد إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات.

جدير بالذكر أن آخر جريمة قتل بشعة هزت أرجاء مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، كانت مطلع عام 2020 وكانت في قرية الشيخ على، والتي راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم أثر قيام مجهولين بإحراق منزلهم بعد تسديد عدة طعنات قاتله اودت بحياتهم.

وتلقى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص إثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وأسفر الحريق عن مصرع "حسني.س.ع"39 سنة و"ر.م.ش" 32 سنة زوجة الأول و"زينب.م.ع" 67 سنة والدة الزوج و"عماد" 15 سنة وعبد الرحمن" 10 سنوات و"محمد" 3 سنوات و"مسعد" 4 سنوات، " أبناء المجنى عليه الأول وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث عال المستوى لكشف غموض الحادث بقيادة العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية والعقيد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار والرائد محمود قاسى رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة، وأكدت مصادر أمنية وجود شبه جنائية في واقعة مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار وذلك لوجود آثار طعنات متفرقة بأجساد الضحايا، وأضافت المصادر، أن مرتكب الجريمة البشعة قام بإشعال النيران بمنزل المجني عليهم بعد قتلهم لهم وذلك للتمويه والإيهام أن سبب الحادث هو احتراق منزل الضحايا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منزل كفر الدوار قتل سيدة ذبح البحيرة أسرة

أخبار تهمك

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين

مذبحة كفر الدوار.. ننشر أسماء ضحايا جريمة قتل سيدة وطفليها داخل منزلهم

منذ أقل من ساعة

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي ينقلب على مروان محسن

منذ ثلث ساعة

3 أسماء على طاولة الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يُحدد وجهة ميسي المقبلة

منذ أقل من ساعة

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

منذ ثلث ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس مقاطعة كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة لميسي

منذ ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"جريمة تهز البحيرة".. العثور على 7 جثث لأسرة كاملة

بالأسماء.. تفاصيل مصرع 7 من أسرة واحدة في البحيرة

تجمع أهالي الـ7 ضحايا أمام مشرحة مستشفى دمنهور العام (صور)

أحد أقارب الـ 7 ضحايا بالبحيرة يروي لـ"الفجر" اللحظات الأولى في الحادث (فيديو)

أحد جيران الـ 7 ضحايا بالبحيرة: عم حسني محبوب من الجميع وليس له أي عداءات (فيديو)

تشييع جثامين الـ7 ضحايا المعثور على جثثهم بالبحيرة (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 م

صدق أو لا تصدق.. هذه وجهة ميسي المقبلة

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

09:00 م

بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

09:58 م

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى