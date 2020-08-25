مذبحة كفر الدوار.. ننشر أسماء ضحايا جريمة قتل سيدة وطفليها داخل منزلهم

حصلت بوابة "الفجر" علي أسماء ضحايا جريمة ذبح ربة منزل ونجليها والعثور علي جثثهم داخل منزلهم بزاوية عبود بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





وتبين من الفحص المبدئي، وقوع الحادث خلف نقطه إسعاف كفر الدوار، أسفر عن وفاه 3 أشخاص، ومازالت جثثهم بالمنزل تحت تصرف النيابة العامة، وهم كلا من "ياسمين على محمد احمد" ٢٣ عاما، "على إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات، "محمد إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات.





جدير بالذكر أن آخر جريمة قتل بشعة هزت أرجاء مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، كانت مطلع عام 2020 وكانت في قرية الشيخ على، والتي راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم أثر قيام مجهولين بإحراق منزلهم بعد تسديد عدة طعنات قاتله اودت بحياتهم.





وتلقى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص إثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وأسفر الحريق عن مصرع "حسني.س.ع"39 سنة و"ر.م.ش" 32 سنة زوجة الأول و"زينب.م.ع" 67 سنة والدة الزوج و"عماد" 15 سنة وعبد الرحمن" 10 سنوات و"محمد" 3 سنوات و"مسعد" 4 سنوات، " أبناء المجنى عليه الأول وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.



