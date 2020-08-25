إصابة 13 شخصا في حادث تصادم جنوب بورسعيد

أصيب 13 شخصا، بإصابات بسيطة، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص برصيف في مدخل الحى الاماراتى جنوب محافظة بورسعيد.





تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إشارة من مستشفيتي السلام والزهور بوصول 13 شخصا عن طريق سيارات الإسعاف بعدما توجهوا علي الفور إلى موقع الحادث وإخلاء جميع الحالات إلى المستشفيات لتلقى الخدمة الطبية.





وبالفحص المبدئي تبين أن جميع الحالات تعانى من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح بسيطة وكدمات استقبلت مستشفى السلام، مصابين وهما: علي السيد السيد ٣٤ سنة، اميرة شعبان عكاشة ٢٠ سنة.





كما وصل إلى مستشفي الزهور ١١ مصابا وهم: شاهنده محمد عبد العزيز 19سنه، عبير خلف راشوان 15سنه، مصطفي محمود محمد 44سنه، سجود سعيد علي 3سنوات، شيماء عبود محمد 29سنه، محمود محمد احمد41سنه، رؤوف شاكر عبد الصبور29سنه، محمد محسن عبد المنعم 34سنه، سعد عبده ابو حشيش 41سنه، نورا حسين خلف 23سنه، شيماء جمال علي 31سنه.



