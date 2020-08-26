شاهد.. "البيئة": تنفيذ بنية تحتية لإعادة تدوير المخلفات بـ10 مليارات جنيه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:15 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
شيماء حسن
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بتنفيذ بنية تحتية لإعادة تدوير المخلفات ضمن المشروعات القومية، مشيرة إلى أنه من المقرر إنشاء 56 مصنعا و130 محطة وسيطة، و55 مدفنا صحيا بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه. 

وأضافت "فؤاد"، في لقائها عبر تطبيق زوم ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن منظومة جمع المخلفات وإعادة تدويرها تبدأ من المنازل مرورا بالأماكن الوسيطة حتى مصانع الإنتاج والتدوير.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مبادرة رفع الوعي البيئية تحت رعاية الرئيس السيسي تهدف إلى خلق ممارسات إيجابية للحفاظ على البيئة، مضيفة "منظومة جمع المخلفات وإعادة تدويرها أمر معقد جدا على مستوى العالم نظرا لصعوبة إداراتها". 

وفي سياق متصل قالت وزير البيئة إن مجلس النواب أقر بالأمس بشكل نهائي الموافقة على قانون المخالفات الجديد الذي تقدمت به الحكومة منذ عامين ونصف العام، مشيرة إلى أن هذا القانون هو الأول من نوعه ويضم ادوار للحكومة والقطاع الخاص والهيئات الاستثمارية.

وتابعت أن هذا القانون سيعمل على إنشاء جهاز إدارة المخلفات باعتباره المايسترو والخاص بفرض العقوبات واللوائح، موضحة أنه سيتم التنسيق وزارتي القوى العاملة والتضامن لإدراج جامعي القمامة ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك شركات لديها موظفين لجمع القمامة من المنازل وصولا إلى عملية التدوير، مستطردة " مهنة جمع القمامة لا تعيب لأنهم يقومون بعمل ضخم، ولابد من توجيه الشكر لهم لدورهم الكبير طوال أزمة جائحة كورونا واستمرارهم في أداء عملهم".

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ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر السيسي

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