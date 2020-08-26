خبير: القمة الثلاثية تأتي في ظل مواجهة كثير من التحديات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:30 ص
جانب من القمة الثلاثية
جانب من القمة الثلاثية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور فوزي الشمهوري، المحلل السياسي الاردني، إن العلاقات التي تربط مصر بالأردن تاريخية وثيقة تعززها، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية التي عقدت اليوم بين مصر والأردن والعراق، تأتي في ظل مواجهة المنطقة العربية الكثير من التحديات. 

وتابع "عبادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الاردن ومصر في حاجة لتنمية اقتصادية وتبادل الخبرات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية على كافة الأصعدة.

وفي سياق آخر، قال المحلل السياسي الأردني، أن عمان دولة لديها علاقات وثيقة بالعدد من الدول الكبرى، ومن خلال هذه العلاقات تستطيع الاتصال بالدول الكبرى للضغط على إثيوبيا لأن أزمة سد النهضة تؤثر على الأمن القومي العربي بصورة قوية.


كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى صباح الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شكر أخيه جلالة ملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا الحرص على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

من جانبه؛ رحب العاهل الأردني الرئيس في عمان، معربًا عن تقدير الأردن قيادة وشعبًا لعلاقاته التاريخية المتميزة مع مصر، والتطلع لمواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في ظل الدور المصري المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة؛ حيث تم التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

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مصر سد النهضة العراق الأردن

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