محمد رمضان يغازل جمهوره من وسط البحر

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شارك الفنان محمد رمضان محبيه بمقطع فيديو له وهو في وسط البحر ويتواجد داخل اليخت الخاص به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وظهر رمضان وهو يلوح لجمهوره الذي التف حوله في عرض البحر واستقبلوه استقبالا حافلا.



من جانب آخر، يواصل رمضان نجاحاته في مجالي التمثيل والغناء، حيث احتفل مساء أمس بوصول كليب رايحين نسهر إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وأما من ناحية التمثيل، فقد حقق رمضان نجاحات ساحقة في سباق الدراما الرمضانيه الماضية بعدما قام ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة.