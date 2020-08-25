الصحة السورية: 3 وفيات و72 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد تركز معظمها في العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 95 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 2365، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وحسب إحصاءات الوزارة فقد تركز 28 من الإصابات الجديدة في دمشق تلتها حلب بـ 15 إصابة، وفي اللاذقية 7 إصابات، و6 في ريف دمشق، و5 في حماة، و4 في حمص و3 في القنيطرة وإصابتان في كل من السويداء ودير الزور، بينما توزعت الوفيات الثلاثة على دمشق، وريف دمشق، وحمص.

كما أعلنت الوزارة شفاء 14 من حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في البلاد ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 533 حالة.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس أرقاما متقاربة إذ سجلت 76 إصابة جديدة، و3 وفيات، و14 حالة شفاء.

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