الصحة السورية: 3 وفيات و72 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 95 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 2365، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 95 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 2365، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".