فرنسا تسجل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بكورونا

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 30544 والإصابات إلى 248158.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 30544 والإصابات إلى 248158.

وتشير حصيلة الإصابات الجديدة إلى انخفاض كبير مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجل يوم الأحد (4897)، والارتفاع الذي شهده النصف الثاني من الأسبوع المنصرم (أكثر من 3600 إصابة يوميا).

وتشير حصيلة الإصابات الجديدة إلى انخفاض كبير مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجل يوم الأحد (4897)، والارتفاع الذي شهده النصف الثاني من الأسبوع المنصرم (أكثر من 3600 إصابة يوميا).