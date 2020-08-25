لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

فتحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، خلال الساعات الأخيرة ملف أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فتح ملف التعاقد مع أسامة جلال، بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق بالرباط الصليبي، وغيابه عن الفريق 9 أشهر كاملة.





ومن المقرر أن تعرض لجنة التخطيط على المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف ضم أسامة جلال في الموسم المقبل لتعويض غياب متولي وتدعيم دفاع الفريق، في الموسم الجديد.





وكان المدرب السويسري رنيه فايلر قد تحفظ على ضم أسامة جلال، بسبب صِغر سنه ونقص خبراته في الدفاع، وطلب مدافع يمتاز بالخبرة الكافية.

من جانبه تدرس لجنة التخطيط، أيضا موقف لاعبيه المعارين الثلاثي محمود الجزار، المعار لفريق الجونة، ومحمد عبد المنعم وكريم يحيى، المعارين إلى سموحة، لحسم عودة أي منهما، بعد مشاورة المدرب السويسري رنيه فايلر.



