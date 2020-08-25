جريمة مروعة.. مجهولون يقتلون طفلا لسرقة "توك توك" في كفر الشيخ (صور)

عثر أهالي قرية المنشية الجديدة التابعة لقرية إصلاح شالما بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة لطفل 12 سنة، مرتديًا كامل ملابسه على حافة ترعة للري، وتم نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزي.





تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدى سالم بالعثور على جثة لطفل، وعلى الفور انتقل المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز شرطة سيدى سالم إلى مكان البلاغ لعمل التحريات اللازمة، لكشف غموض العثور على جثة الطفل القتيل.





وتبين أنها لطفل يدعي "عبد الرحمن. ط" 12 سنة، وأنه سائق توك توك، ومن التحريات الأولية تبين أن دافع القتل سرقة التوك توك وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، لكشف غموض الحادث.





وفي سياق آخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.



