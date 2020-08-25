وزير الأوقاف عن تقليص الجمعة: خطبة الوداع 8 دقائق (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة سعيدة بعودة صلاة الجمعة، وأن خطبة الأمل في عام الأمل مدعاة للتفاؤل في ظل محاولات لقنوات الباطل لتشويه أي قرار خاصة قرار عودة صلاة الجمعة.





وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن الأصل أن صلاة الجمعة واجب على كل مكلف ولكن في أوقات النوازل لا ضرر من عدم ذهاب كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو من يشك في إصابته بالمرض أو المصاب الفعلي ولا حرج من أداء صلاة الجمعة في المنزل لمن يخشى على نفسه.





وتابع أن الفتح الجزئي يتطلب الحيطة والحذر وتم البدء من الأمس بحملة نظافة وتطهير واسعة وتم توجيه باستكمال علامات التباعد ولابد من الوعي من جانب المصلين ومراعاة مسافات التباعد خاصة أن الخطر مازال موجودا والفتح الجزئي لا يعني انتهاء الوباء.





وأضاف أنه من باب التفاؤل بنجاح التجربة تم إطلاق اسم الأمل حياة على خطبة الجمعة الأولى بعد الفتح، مشيرا إلى أنه كإجراء مؤقت تم تحديد مدة الخطبة لمدة 10 دقائق وهذا أمر مشروع فخطبة الوداع للرسول كانت 8 دقائق.





وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد أي محاولة لفتح مسجد للصلاة غير مصرح له كما سيتم التشديد على عدم تجاوز مدة الخطبة حتى لا تطول فترة تواجد المصلين في المساجد كما سيتم التعامل بالقانون مع المخالفين لمنع الصعود للمنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف.





وحول تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تطوير إيرادات الأوقاف والاستثمار أكد أن الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثمري والعام الماضي تحقق صافي أرباح مليار و546 مليون جنيه وهو أعلى عائد في تاريخ الأوقاف، مشيرا إلى وجود طفرة في الأرباح مقارنة بفترة الرئيس السيسي وما قبلها.





وفي وقت سابق، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.





كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.



