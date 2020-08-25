فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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تضمان الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة مع قرار ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني، بالرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر فاتي صورة على حسابة الشخصي علي إنستجرام تحمل النجم الأرجنتيني فوق ملعب كامب نو في إشارة إلى صحة القرار الذي اتخذة ميسي.

وكان ميسي قد راسل إدارة برشلونة عبر الفاكس وأكد لهم عدم رغبته في الاستمرار داخل الكامب نو، ولن يكون ضمن المشروع القادم للمدرب الهولندي رونالد كومان.

وينتهي تعاقد ميسي في الكامب نو، خلال صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو، وسط رغبه كبيرة من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي لشرائه.

يذكر أن النجم الأرجنتيني يملك بند في تعاقده رفقه برشلونة يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري بشكل مجاني دون اللجوء إلى إدارة الفريق، وهو ما انكرته إدارة برشلونة مؤخرًا.

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