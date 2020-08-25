بإطلالة غريبة.. مايان السيد تشعل "إنستجرام"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة مايان السيد، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وظهرت بإطلالة غريبة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت "السيد" في الصورة بميك أب صاخب وفستان ذهبي كب جرئ، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "روحها شرسة".

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد، مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي" بجانب مي الغيطي ومحمد الشرنوبي وجميلة عوض وعدد من الفنانين وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فور عرضه بدور عرض السينمات.

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