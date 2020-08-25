رسميا.. الزمالك يعلن تمديد عقد محمد عبد الغني حتى 2024

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمد عبدالغني حتى عام ٢٠٢٤.





يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصو ر للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.









ويستعد الزمالك لمواجهه المقاولون العرب بعد غدا الخميس في الجولة ال٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.



